Календарь на 2022 год по месяцам

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Простой календарь на 2022 год по месяцам вы можете скачать для печати здесь. Нажимайте на миниатюры месяцев и сохраняйте листы календарей в полном размере. Описание файлов: черно-белый цвет, русский язык, красным выделены выходные и праздники России, ориентация горизонтальная. Рекомендуемая размер печати — А4. Формат календарей 2022 помесячно — JPEG.

январьфевраль
мартапрель
майиюнь
июльавгуст
сентябрьоктябрь
ноябрьдекабрь
2022
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