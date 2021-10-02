Простой календарь на 2022 год по месяцам вы можете скачать для печати здесь. Нажимайте на миниатюры месяцев и сохраняйте листы календарей в полном размере. Описание файлов: черно-белый цвет, русский язык, красным выделены выходные и праздники России, ориентация горизонтальная. Рекомендуемая размер печати — А4. Формат календарей 2022 помесячно — JPEG.
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